UP BEd Result 2025: यूपी के इन कॉलेजों में मिलेगा एडमिशन, यहां देखें लिस्ट

UP BEd Result 2025: यूपी बीएड जेईई (UP BEd JEE Exam) का आयोजन 1 जून को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

भारत•Jun 17, 2025 / 04:44 pm• Shambhavi Shivani

यूपी बीएड रिजल्ट 2025 प्रतीकात्मक तस्वीर (क्रेडिट-पत्रिका)

UP BEd Result 2025: उत्तर प्रदेश बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP BEd JEE) का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यूपी बीएड जेईई (UP BEd JEE Exam) का आयोजन 1 जून को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। वहीं अब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी के कुल 2.40 लाख सीटें हैं और करीब 2300 बीएड कॉलेज हैं जहां पर विद्यार्थी को प्रवेश मिलेगा।