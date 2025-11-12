UP Board Exam Date 2026: यूपी 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल बदला, देख लें पूरा परीक्षा शेड्यूल

UP Board Exam Date को लेकर अहम और जरुरी अपडेट सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट में बदलाव किया है। बोर्ड ने 5 नवंबर को टाइम टेबल जारी किया था, जिसमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की हिंदी परीक्षा एक ही शिफ्ट में रखी गई थी। अब इस निर्णय को बदल दिया गया है और नई डेटशीट जारी कर दी गई है। इस सेशन में परीक्षा में बैठने वाले छात्र इस अपडेट को जरूर चेक कर लें। जिन अभ्यर्थियों ने पुरानी डेटशीट डाउनलोड कर ली थी, वे अब संशोधित टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। डेटशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है।