UP Board Exam Date 2026: यूपी 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल बदला, देख लें पूरा परीक्षा शेड्यूल

UP Board Exam Date 2026(Image-Freepik)
UP Board Exam Date को लेकर अहम और जरुरी अपडेट सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट में बदलाव किया है। बोर्ड ने 5 नवंबर को टाइम टेबल जारी किया था, जिसमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की हिंदी परीक्षा एक ही शिफ्ट में रखी गई थी। अब इस निर्णय को बदल दिया गया है और नई डेटशीट जारी कर दी गई है। इस सेशन में परीक्षा में बैठने वाले छात्र इस अपडेट को जरूर चेक कर लें। जिन अभ्यर्थियों ने पुरानी डेटशीट डाउनलोड कर ली थी, वे अब संशोधित टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। डेटशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है।
पहले जारी शेड्यूल के अनुसार, 18 फरवरी 2026 को हिंदी विषय की परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जानी थी। लेकिन एक ही दिन में करीब 43 लाख छात्रों के परीक्षा में शामिल होने से व्यवस्था संबंधी दिक्कतों की आशंका थी। इसलिए बोर्ड ने नई व्यवस्था लागू की है। अब संशोधित डेटशीट के मुताबिक, 18 फरवरी 2026 को पहली पाली में 10वीं की हिंदी एवं प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा और दूसरी पाली में 12वीं की हिंदी एवं सामान्य हिंदी की परीक्षा आयोजित होगी।
हिंदी के साथ-साथ संस्कृत विषय की परीक्षा की तारीख में भी संशोधन किया गया है। पहले 12वीं की संस्कृत परीक्षा 20 फरवरी 2026 को पहली पाली में रखी गई थी, जबकि उसी दिन दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा थी। इससे उन विद्यार्थियों को परेशानी होती जो दोनों विषयों के परीक्षार्थी हैं। इसलिए बोर्ड ने नई तारीख घोषित की है। अब 12वीं की संस्कृत परीक्षा 12 मार्च 2026 को दूसरी पाली में आयोजित की जाएगी।
