UP Police SI Vacancy 2025: यूपी में 4543 एसआई पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ग्रेजुएट युवा करें अप्लाई, जान लें जरुरी उम्र सीमा

UP Police SI Bharti को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती की आवेदन प्रक्रिया मंगलवार देर रात से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 4543 पदों पर सब-इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी उम्मीदवार जरूरी योग्यता रखते हैं और आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2025 ते की गई है। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना जरूरी होगा। भर्ती से जुड़ी डिटेल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है या इस खबर निचे दिए लिंक से डाउनलोड भी किया जा सकता है।