UP Police SI Vacancy 2025: यूपी में 4543 एसआई पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ग्रेजुएट युवा करें अप्लाई, जान लें जरुरी उम्र सीमा

UP Police SI Bharti को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती की आवेदन प्रक्रिया मंगलवार देर रात से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 4543 पदों पर सब-इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी उम्मीदवार जरूरी योग्यता रखते हैं और आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2025 ते की गई है। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना जरूरी होगा। भर्ती से जुड़ी डिटेल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है या इस खबर निचे दिए लिंक से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
एसआई भर्ती में आवेदन के लिए योग्यता की बात करें तो आवेदन करने के समय उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लास्ट ईयर के छात्र इस भर्ती में आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है। साथ ही परीक्षा में समान अंक आने पर कंप्यूटर में 'O' लेवल का सर्टिफिकेट जिन उम्मीदवारों के पास होगा उन्हें वरीयता दी जाएगी। साथ ही एनएसएस दो साल का सर्टिफिकेट या एनसीसी बी सर्टिफिकेट धारकों को भी पहले मौका दिया जाएगा।
इस भर्ती के लिए उम्र सीमा की बात करें तो जनरल और EWS श्रेणी के उम्मीदवारों की उम्र 21 वर्ष से 31 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार का जन्म 02 जुलाई 1994 से 01 जुलाई 2004 के बीच होनी चाहिए। वहीं एससी, एसटी,ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी उम्मीदवारों का जन्म 02 जुलाई 1989 से 01 जुलाई 2004 के बीच होनी चाहिए।
UP Police SI भर्ती में उम्मीदवारों का चयन चार चरणों के आधार पर किया जाएगा। जिसमें लिखित परीक्षा, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, शारीरिक माप परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल है। भर्ती के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में प्राप्त हुए अंकों के आधार पर होगी। भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी नोटिफिकेशन में देखा जा सकता है।