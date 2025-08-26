UP Polytechnic Counselling 2025 राउंड 6 का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें परिणाम

UP Polytechnic Counselling 2025 को लेकर अहम अपडेट आ गया है। Joint Entrance Examination Council Uttar Pradesh ने यूपीजेईई (JEECUP) पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2025 के छठे राउंड का सीट आवंटन रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस चरण की काउंसलिंग में हिस्सा लिया है, वे आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होगा।
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी आवंटित सीट को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। इसके बाद उन्हें 27 अगस्त से 1 सितंबर 2025 शाम 6 बजे तक डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फीस का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा, जिसके लिए अंतिम तारीख 1 सितंबर तय की गई है। अगर कोई अभ्यर्थी अपनी सीट छोड़ना चाहता है तो इसके लिए 2 सितंबर 2025 को एडमिशन विड्रॉल का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
जिन छात्रों को किसी कॉलेज में सीट आवंटित की गई है, उन्हें 3000 रुपये की सीट एक्सेप्टेंस फीस और 250 रुपये काउंसलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। फीस जमा करने के बाद छात्रों को संबंधित कॉलेज में जाकर डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद शेष फीस का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा, जिसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड किया जा सकेगा।
रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को jeecup.admissions.nic.in पर जाना होगा।
होम पेज पर उपलब्ध राउंड 6 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन भरकर लॉगिन करना होगा।
लॉगिन करते ही स्क्रीन पर सीट आवंटन परिणाम दिखाई देगा।
उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।