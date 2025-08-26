UP Polytechnic Counselling 2025 राउंड 6 का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें परिणाम



रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी आवंटित सीट को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। इसके बाद उन्हें 27 अगस्त से 1 सितंबर 2025 शाम 6 बजे तक डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फीस का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा, जिसके लिए अंतिम तारीख 1 सितंबर तय की गई है। अगर कोई अभ्यर्थी अपनी सीट छोड़ना चाहता है तो इसके लिए 2 सितंबर 2025 को एडमिशन विड्रॉल का विकल्प उपलब्ध रहेगा।