UPPSC Lecturer Recruitment 2025: यूपी में 1400 से ज्यादा प्रवक्ता पदों के भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जान लें जरुरी योग्यता

UPPSC Lecturer Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती में कुल 1516 पद शामिल हैं, जिनमें 13 विषयों के 1471 प्रवक्ता पद, दृष्टिबाधित प्रवक्ताओं के लिए 43 पद और जेल प्रशिक्षण विद्यालय में प्राध्यापक के 2 पद शामिल हैं। इस बार भर्ती नियमों में अहम बदलाव करते हुए बीएड डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले केवल संबंधित विषय में पीजी डिग्री ही पर्याप्त थी, लेकिन अब पीजी के साथ बीएड होना भी जरूरी है।