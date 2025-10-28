Patrika LogoSwitch to English

UPPSC LT Grade Exam Dates जारी, जान लें पूरा शेड्यूल

शेड्यूल के अनुसार सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान की परीक्षा 17 जनवरी को आयोजित होगी। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा सुबह 9 से 11 बजे तक और जीव विज्ञान की परीक्षा दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी।

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Oct 28, 2025

UPPSC LT Grade Exam Dates

UPPSC LT Grade Exam Dates(Image-Freepik)

UPPSC: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड (प्रशिक्षित ग्रेजुएट या सहायक अध्यापक) के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए आठ और विषयों की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। सचिव ओंकारनाथ सिंह के अनुसार, इन विषयों की परीक्षाएं 17 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के बीच चार दिनों में आयोजित की जाएंगी। इससे पहले 20 सितंबर को छह विषयों की परीक्षा तारीख घोषित की जा चुकी थी। अब केवल कंप्यूटर विषय की परीक्षा तारीख जारी होना बाकी है। सात साल बाद आयोजित हो रही इस भर्ती के लिए रिकॉर्ड 12,36,238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस प्रकार प्रत्येक पद पर औसतन 166 उम्मीदवारों ने दावेदारी की है। पिछली बार 2018 में एलटी ग्रेड के 10,768 पदों के लिए 7,63,317 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

UPPSC LT Grade Exam Dates: जान लें शेड्यूल


शेड्यूल के अनुसार सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान की परीक्षा 17 जनवरी को आयोजित होगी। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा सुबह 9 से 11 बजे तक और जीव विज्ञान की परीक्षा दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी। अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा की परीक्षा 18 जनवरी को इन्हीं समय-सारिणी के अनुसार होगी। कला और कृषि/उद्यानकर्म विषयों की परीक्षा 24 जनवरी को तय की गई है, जबकि उर्दू और संगीत विषयों की परीक्षा 25 जनवरी को आयोजित होगी। इससे पहले घोषित कार्यक्रम के तहत गणित और हिंदी की परीक्षा 6 दिसंबर को, विज्ञान और संस्कृत की परीक्षा 7 दिसंबर को तथा गृहविज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा 21 दिसंबर को होगी।

UPPSC LT Grade Exam: क्या होगा परीक्षा पैटर्न?


इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब चयन दो चरणों,प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगा। 2018 की भर्ती में केवल एकल परीक्षा के आधार पर चयन किया गया था, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए mcq प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में दो घंटे की अवधि के 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से और 120 प्रश्न संबंधित विषय से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का होगा। सामाजिक विज्ञान विषय में मुख्य भाग चार खंडों भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र में बंटा होगा, जिनमें से उम्मीदवार किसी भी दो खंडों का चयन कर उत्तर दे सकेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र को दो खंडों में विभाजित किया जाएगा,खंड ‘अ’ में लघुउत्तरीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 125 शब्दों में देना होगा, जबकि खंड ‘ब’ में दीर्घउत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके उत्तर 200 शब्दों में देने होंगे। लघुउत्तरीय प्रश्न आठ अंकों के और दीर्घउत्तरीय प्रश्न 12 अंकों के होंगे। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंतिम चयन किया जाएगा।

28 Oct 2025 09:22 am

शिक्षा

