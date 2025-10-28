UPPSC LT Grade Exam Dates जारी, जान लें पूरा शेड्यूल

UPPSC: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड (प्रशिक्षित ग्रेजुएट या सहायक अध्यापक) के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए आठ और विषयों की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। सचिव ओंकारनाथ सिंह के अनुसार, इन विषयों की परीक्षाएं 17 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के बीच चार दिनों में आयोजित की जाएंगी। इससे पहले 20 सितंबर को छह विषयों की परीक्षा तारीख घोषित की जा चुकी थी। अब केवल कंप्यूटर विषय की परीक्षा तारीख जारी होना बाकी है। सात साल बाद आयोजित हो रही इस भर्ती के लिए रिकॉर्ड 12,36,238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस प्रकार प्रत्येक पद पर औसतन 166 उम्मीदवारों ने दावेदारी की है। पिछली बार 2018 में एलटी ग्रेड के 10,768 पदों के लिए 7,63,317 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।