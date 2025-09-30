Patrika LogoSwitch to English

UPPSC PCS Prelims: यूपी पीसीएस के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

परीक्षा में चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने का मौका मिलेगा। मेंस परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू देना होगा।

less than 1 minute read

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Sep 30, 2025

UPPSC PCS Prelims Admit card

UPPSC PCS Prelims Admit card

UPPSC PCS Prelims Admit Card को लेकर अहम अपडेट आ गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) ने आज 30 सितंबर 2025 को पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ओटीआर नंबर (OTR Number) और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करके लॉगिन करना होगा। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

UPPSC PCS Prelims Admit Card: ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए “Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।
मांगी गई जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि भरकर लॉगिन करें।
अब आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।

UPPSC PCS Prelims Admit card

UPPSC PCS Prelims: एडमिट कार्ड में चेक कर लें ये जरूरी डिटेल


परीक्षा का नाम और कोड
परीक्षा केंद्र का पता
परीक्षा की तिथि और समय
उम्मीदवार का नाम और जन्मतिथि
उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर
परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइंस
परीक्षा विषयों की जानकारी
रिपोर्टिंग टाइम (केंद्र पर पहुंचने का समय)

UPPSC PCS Prelims: चयन प्रक्रिया


परीक्षा में चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने का मौका मिलेगा। मेंस परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू देना होगा।
तीनों चरणों के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस भर्ती के तहत कुल 200 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
परीक्षा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्थित 1435 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इस बार कुल 6,26,387 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।

