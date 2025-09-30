UPPSC PCS Prelims: यूपी पीसीएस के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

UPPSC PCS Prelims Admit Card को लेकर अहम अपडेट आ गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) ने आज 30 सितंबर 2025 को पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ओटीआर नंबर (OTR Number) और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करके लॉगिन करना होगा। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।