UPSC CSE: अब यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में दर्ज कर सकेंगे आपत्ति, एग्जाम के तुरंत बाद जारी होगी आंसर-की



इससे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की आंसर-की केवल फाइनल रिजल्ट के बाद ही सार्वजनिक करता था, लेकिन अब यह बदलाव पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। आयोग ने बताया कि उम्मीदवार अपनी आपत्तियों के साथ कम से कम तीन आधिकारिक या प्रामाणिक सोर्स जमा करेंगे। इसके बाद विषय एक्सपर्ट की टीम इन आपत्तियों की जांच करेगी और फाइनल आंसर-की तैयार करेगी। फाइनल रिजल्ट इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर घोषित किया जाएगा। सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने कई वर्षों से यह शिकायत की थी कि प्रीलिम्स में हुई गलतियों पर आपत्ति दर्ज करने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं था। हर साल लगभग 5 लाख उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन केवल 12 से 15 हजार ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं।