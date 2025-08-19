UPSC EPFO भर्ती में आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, जान लें कब तक कर सकते हैं अप्लाई

UPSC EPFO Last Date 2025: Union Public Service Commission(UPSC) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में भर्ती निकाली थी। जिसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब आवेदन की तारीख 22 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह तारीख पहले 18 अगस्त थी। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।