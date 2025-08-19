Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

UPSC EPFO भर्ती में आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, जान लें कब तक कर सकते हैं अप्लाई

UPSC EPFO Bharti: इस भर्ती के माध्यम से कुल 230 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जिसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर (EO)/अकाउंट्स ऑफिसर (AO) जैसे पद शामिल हैं। वहीं कई पद आरक्षित भी किये गए हैं।

भारत

Anurag Animesh

Aug 19, 2025

UPSC EPFO Bharti
UPSC EPFO Bharti(Image-Freepik)

UPSC EPFO Last Date 2025: Union Public Service Commission(UPSC) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में भर्ती निकाली थी। जिसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब आवेदन की तारीख 22 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह तारीख पहले 18 अगस्त थी। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

UPSC EPFO: इतने पदों पर होनी है भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 230 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जिसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर (EO)/अकाउंट्स ऑफिसर (AO) जैसे पद शामिल हैं। वहीं कई पद आरक्षित भी किये गए हैं। EO/AO भर्ती में 78 पद अनारक्षित जबकि 1 पद EWS के लिए , 42 OBC के लिए, 23 SC के लिए और 12 ST वर्ग के लिए आरक्षित किये गए हैं।

UPSC EPFO Bharti: शैक्षिक योग्यता और आवेदन शुल्क


इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। विषय से जुड़ी विशेष जानकारी और पात्रता मानदंड के लिए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध डिटेल नोटिफिकेशन अवश्य पढ़नी चाहिए।

UPSC EPFO Vacancy: ऐसे करें आवेदन


आवेदन करने के लिए सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें।
नए यूजर को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
पुष्टिकरण पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सेव कर लें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

19 Aug 2025 12:16 pm

Hindi News / Education News / UPSC EPFO भर्ती में आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, जान लें कब तक कर सकते हैं अप्लाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.