UPSC EPFO भर्ती में आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, जान लें कब तक कर सकते हैं अप्लाई

UPSC EPFO Last Date 2025: Union Public Service Commission(UPSC) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में भर्ती निकाली थी। जिसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब आवेदन की तारीख 22 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह तारीख पहले 18 अगस्त थी। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 230 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जिसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर (EO)/अकाउंट्स ऑफिसर (AO) जैसे पद शामिल हैं। वहीं कई पद आरक्षित भी किये गए हैं। EO/AO भर्ती में 78 पद अनारक्षित जबकि 1 पद EWS के लिए , 42 OBC के लिए, 23 SC के लिए और 12 ST वर्ग के लिए आरक्षित किये गए हैं।
इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। विषय से जुड़ी विशेष जानकारी और पात्रता मानदंड के लिए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध डिटेल नोटिफिकेशन अवश्य पढ़नी चाहिए।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें।
नए यूजर को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
पुष्टिकरण पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सेव कर लें।