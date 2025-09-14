UPSC ने कई पदों पर निकाली भर्ती, मेडिकल ऑफिसर, लेक्चरर समेत कई पोजीशन के लिए वैकेंसी

Union Public Service Commission (UPSC) ने लिए भर्ती निकाली है। जिसमें मेडिकल ऑफिसर, लेक्चरर और अन्य पद शामिल हैं। आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 213 रिक्तियों को भरने की योजना बनाई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चल रही है। इस भर्ती के लिए आवेदन 2 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा।