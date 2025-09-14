UPSC ने कई पदों पर निकाली भर्ती, मेडिकल ऑफिसर, लेक्चरर समेत कई पोजीशन के लिए वैकेंसी

Union Public Service Commission (UPSC) ने लिए भर्ती निकाली है। जिसमें मेडिकल ऑफिसर, लेक्चरर और अन्य पद शामिल हैं। आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 213 रिक्तियों को भरने की योजना बनाई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चल रही है। इस भर्ती के लिए आवेदन 2 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा।
इस भर्ती के के माध्यम से अलग-अलग पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता के 5, अतिरिक्त विधि सलाहकार के 18, सहायक सरकारी अधिवक्ता का 1, उप सरकारी अधिवक्ता के 2 और उप विधि सलाहकार के 12 पद शामिल हैं। वहीं, व्याख्याता (उर्दू) के लिए 15, चिकित्सा अधिकारी के 125, लेखा अधिकारी के 32 और सहायक निदेशक के 3 पदों पर भर्तियां होंगी।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। उम्मीदवारों को सबसे पहले आयोग की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करना आवश्यक है। सफलतापूर्वक आवेदन जमा करने के बाद पेज डाउनलोड करना और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना होगा, ताकि आगे की प्रक्रिया में किसी भी तरह की परेशानी न हो।
आवेदन के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो महिला उम्मीदवारों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है। अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है।