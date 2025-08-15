UPSC Mains Exam 2025: 22 अगस्त से यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा, जान लें जरुरी गाइडलाइन

UPSC Mains Exam 2025: Union Public Services Commission(UPSC) ने सिविल सेवा (CSE) मुख्य परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in, upsconline.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा का आयोजन 22, 23, 24, 30 और 31 अगस्त 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा।