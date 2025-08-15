Patrika LogoSwitch to English

UPSC Mains Exam 2025: 22 अगस्त से यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा, जान लें जरुरी गाइडलाइन

UPSC Exam 2025: परीक्षा प्रतिदिन दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी।

भारत

Anurag Animesh

Aug 15, 2025

UPSC Mains Exam 2025
UPSC Mains Exam 2025 (Image: Patrika)

UPSC Mains Exam 2025: Union Public Services Commission(UPSC) ने सिविल सेवा (CSE) मुख्य परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in, upsconline.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा का आयोजन 22, 23, 24, 30 और 31 अगस्त 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा।

UPSC Mains Exam 2025: दो शिफ्ट में होगी परीक्षा


परीक्षा प्रतिदिन दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसका शेड्यूल परिणाम जारी होने के बाद घोषित किया जाएगा।

UPSC द्वारा जारी मुख्य दिशा-निर्देश

सामान्य कलाई घड़ी पहनने की अनुमति है, लेकिन स्मार्टवॉच या विशेष फीचर वाली घड़ियों पर रोक है।
परीक्षा केंद्र पर बैग, महंगे सामान, आईटी डिवाइस, किताबें या नोट्स ले जाना मना है।
एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो साथ ले जाना अनिवार्य है।
कैलकुलेटर और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर प्रतिबंध है।

UPSC: ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड


एडमिट कार्ड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।
वेबसाइट के होमपेज पर UPSC CSE 2025 Mains Admit Card लिंक पर क्लिक करें।
‘डाउनलोड एडमिट कार्ड’ विकल्प चुनें।
आवश्यक डिटेल्स भर कर ‘सबमिट’ करें।
हॉल टिकट स्क्रीन पर आने के बाद उसे चेक करें और डाउनलोड कर लें।

शिक्षा

Published on:

15 Aug 2025 05:33 pm

Hindi News / Education News / UPSC Mains Exam 2025: 22 अगस्त से यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा, जान लें जरुरी गाइडलाइन

