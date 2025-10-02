UPSC NDA 2 Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें रिजल्ट और डाउनलोड करें शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की लिस्ट

UPSC NDA 2 Result 2025 को लेकर जरुरी अपडेट आ गया है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और नौसेना अकादमी (NA) परीक्षा-II 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यह परीक्षा 14 सितंबर 2025 को देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई थी। अब इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। निचे दिए गए लिंक से रिजल्ट देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।