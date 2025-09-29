Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

UPSC NDA Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे एनडीए रिजल्ट, जान लें वेबसाइट लिंक

UPSC की ओर से NDA और NA (II) परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 को देशभर के कई परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। आमतौर पर आयोग परीक्षा संपन्न होने के दो से तीन सप्ताह के भीतर ही परिणाम घोषित कर देता है।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Sep 29, 2025

UPSC NDA Result 2025

UPSC NDA Result 2025(Image-Official)

UPSC जल्द ही NDA Result 2025 जारी कर सकता है। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) या नेवल एकेडमी (NA) में जाने का सपना देख रहे हैं और इसके लिए आपने UPSC NDA, NA (II) परीक्षा 2025 दी है, तो आपके लिए बड़ी खबर आने वाली है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही इस परीक्षा का परिणाम घोषित करने वाला है। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी।

UPSC NDA Result 2025: कब हुआ था परीक्षा का आयोजन

UPSC की ओर से NDA और NA (II) परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 को देशभर के कई परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। आमतौर पर आयोग परीक्षा संपन्न होने के दो से तीन सप्ताह के भीतर ही परिणाम घोषित कर देता है। इसके साथ ही एसएसबी (SSB) इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की जाती है।

कब तक आ सकता है रिजल्ट?

पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए संभावना है कि इस बार भी सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक NDA और NA (II) का रिजल्ट जारी हो सकता है। हालांकि अभी तक UPSC की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में तारीख में बदलाव भी संभव है।

UPSC NDA Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद “What’s New” सेक्शन पर क्लिक करें।
यहां आपको UPSC NDA & NA (II) Result 2025 का लिंक दिखाई देगा।
लिंक पर क्लिक करते ही रिजल्ट की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।
इसमें चयनित अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर दर्ज होंगे।
आप Ctrl+F का उपयोग करके अपना नाम या रोल नंबर आसानी से खोज सकते हैं।

शिक्षा

Published on:

29 Sept 2025 04:22 pm

Hindi News / Education News / UPSC NDA Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे एनडीए रिजल्ट, जान लें वेबसाइट लिंक

शिक्षा

