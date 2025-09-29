UPSC NDA Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे एनडीए रिजल्ट, जान लें वेबसाइट लिंक

UPSC जल्द ही NDA Result 2025 जारी कर सकता है। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) या नेवल एकेडमी (NA) में जाने का सपना देख रहे हैं और इसके लिए आपने UPSC NDA, NA (II) परीक्षा 2025 दी है, तो आपके लिए बड़ी खबर आने वाली है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही इस परीक्षा का परिणाम घोषित करने वाला है। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी।