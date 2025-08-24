UPSC Vacancy 2025: लेक्चरर के 84 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ये डिग्री वाले कर सकते हैं आवेदन

Union Public Service Commission (UPSC) ने लेक्चरर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 84 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और विभिन्न विषयों के लेक्चरर शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 23 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं और इच्छुक उम्मीदवार 11 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 19 पद, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 25 पद और लेक्चरर के लिए कुल 40 पद हैं। लेक्चरर की श्रेणी में बॉटनी और जूलॉजी के लिए आठ-आठ, केमिस्ट्री के लिए आठ, फिजिक्स के लिए छह, सोश्योलॉजी और इतिहास के लिए तीन-तीन, इकोनॉमिक्स के लिए दो, जबकि होम साइंस और साइकोलॉजी के लिए एक-एक पद आरक्षित हैं।
आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन करने वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 25 रुपये का शुल्क देना होगा। महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध UPSC Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें और डिटेल्स की जांच के बाद शुल्क जमा करें। अंत में आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।