UPSC Vacancy 2025: लेक्चरर के 84 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ये डिग्री वाले कर सकते हैं आवेदन

Union Public Service Commission (UPSC) ने लेक्चरर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 84 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और विभिन्न विषयों के लेक्चरर शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 23 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं और इच्छुक उम्मीदवार 11 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।