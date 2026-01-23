अभी तक UPSSSC Stenographer Answer Key 2026 नहीं कर पाएं हैं डाउनलोड तो सीधे इस लिंक से करें चेक

UPSSSC Stenographer Answer Key 2026(Image-Freepik)
UPSSSC Stenographer Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा।यह परीक्षा 20 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार आंसर-की का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है। आयोग ने आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की है, ताकि उम्मीदवार आसानी से इसे डाउनलोड कर सकें और बिना किसी परेशानी के अपने उत्तर जांच सकें।
आंसर-की डाउनलोड करने की प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है। उम्मीदवारों को सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचने के बाद “Answer Key” से जुड़े सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्टेनोग्राफर परीक्षा से संबंधित लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करते ही आंसर-की आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1224 स्टेनोग्राफर पदों को भरा जाना है। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। अब आंसर-की जारी होने के बाद सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि आयोग जल्द ही परीक्षा परिणाम भी घोषित कर सकता है। आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, स्टेनोग्राफर परीक्षा की आंसर-की 28 जनवरी 2026 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आंसर-की डाउनलोड कर लें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग