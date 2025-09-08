Patrika LogoSwitch to English

BEML Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए सिक्योरिटी गार्ड, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स के पद पर वैकेंसी, जान लें जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

BEML Bharti 2025: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इनमें से कोई डिग्री होनी चाहिए। इसमें 10वीं पास, ITI, बीएससी, बीटेक/बीई, एमबीए/पीजीडीएम, सीए, एमए, एमफिल,पीएचडी, एमएसडब्ल्यू, पीजी डिप्लोमा शामिल है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 08, 2025

BEML Vacancy 2025
BEML Vacancy 2025(Image-Freepik)

BEML Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (BEML) ने कई अलग-अलग पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, फायर सर्विस कर्मी, मैनेजमेंट ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव जैसे पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर जाकर किया जा सकता है।

BEML Recruitment 2025: आवेदन के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

शैक्षणिक डिग्री
शैक्षणिक मार्कशीट
आधार कार्ड
जाति प्रमाणपत्र(यदि लागू)
लेटेस्ट फोटो

BEML Bharti 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 243 पदों को भरा जाएगा। इसमें एग्जीक्यूटिव्स के 27, मैनेजमेंट ट्रेनी 100, सिक्योरिटी गार्ड के 44, फायर सर्विस पर्सनल के 12, स्टाफ नर्स के 10, फार्मासिस्ट के 4 और नॉन-एग्जीक्यूटिव्स के 46 पद शामिल हैं।

BEML Recruitment 2025

BEML Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इनमें से कोई डिग्री होनी चाहिए। इसमें 10वीं पास, ITI, बीएससी, बीटेक/बीई, एमबीए/पीजीडीएम, सीए, एमए, एमफिल,पीएचडी, एमएसडब्ल्यू, पीजी डिप्लोमा शामिल है।

आयु सीमा
आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 29 वर्ष और अधिकतम आयु 51 वर्ष तय किया गया है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

शिक्षा

Published on:

08 Sept 2025 07:06 pm

Hindi News / Education News / BEML Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए सिक्योरिटी गार्ड, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स के पद पर वैकेंसी, जान लें जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

