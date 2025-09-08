BEML Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए सिक्योरिटी गार्ड, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स के पद पर वैकेंसी, जान लें जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

BEML Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (BEML) ने कई अलग-अलग पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, फायर सर्विस कर्मी, मैनेजमेंट ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव जैसे पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर जाकर किया जा सकता है।
शैक्षणिक डिग्री
शैक्षणिक मार्कशीट
आधार कार्ड
जाति प्रमाणपत्र(यदि लागू)
लेटेस्ट फोटो
इस भर्ती के माध्यम से कुल 243 पदों को भरा जाएगा। इसमें एग्जीक्यूटिव्स के 27, मैनेजमेंट ट्रेनी 100, सिक्योरिटी गार्ड के 44, फायर सर्विस पर्सनल के 12, स्टाफ नर्स के 10, फार्मासिस्ट के 4 और नॉन-एग्जीक्यूटिव्स के 46 पद शामिल हैं।
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इनमें से कोई डिग्री होनी चाहिए। इसमें 10वीं पास, ITI, बीएससी, बीटेक/बीई, एमबीए/पीजीडीएम, सीए, एमए, एमफिल,पीएचडी, एमएसडब्ल्यू, पीजी डिप्लोमा शामिल है।
आयु सीमा
आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 29 वर्ष और अधिकतम आयु 51 वर्ष तय किया गया है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।