BEML Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए सिक्योरिटी गार्ड, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स के पद पर वैकेंसी, जान लें जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

BEML Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (BEML) ने कई अलग-अलग पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, फायर सर्विस कर्मी, मैनेजमेंट ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव जैसे पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर जाकर किया जा सकता है।