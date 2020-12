VITEEE 2021: इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें अप्लाई

VITEEE 2021: वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 30 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट vit.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। VITEEE 2021 अप्रैल के दूसरे से तीसरे सप्ताह के अंत तक आयोजित किया जाएगा और मई के पहले सप्ताह में काउंसलिंग अस्थायी रूप से शुरू हो सकती है। VIT के परिसरों में कक्षाएं अगले साल जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। रजिस्ट्रेशन से पूर्व पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जरूर पढ़ें।

वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन (VITEEE) का आयोजन हर साल वेल्लौर, चेन्नई, आंध्र प्रदेश और भोपाल में VIT द्वारा दिए जाने वाले इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है।

How To Register For VITEEE 2021

रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vit.ac.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए ‘VITEEE 2021 / B.Tech.Admissions 2021 पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही अब न्यू यूजर सेक्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। अब रजिस्टर पर क्लिक करके अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स जनरेट करें। रजिस्ट्रेशन पश्चात उसी पेज पर जाकर लॉग इन पर क्लिक करें। अब अपनी रजिस्टर्ड इमेल आईडी, पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड डालें। अब लॉग इन करके एप्लिकेशन फॉर्म भरें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके एप्लिकेशन फीस भरें। आवेदन का फाइनल सबमिशन करने के बाद प्रिंट आउट जरूर लेवें।