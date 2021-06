VITEEE Results 2021: वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के नतीजे किए जारी, यहां से करें चेक

VITEEE Results Declared: वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://admissionresults.vit.ac.in/viteee/ पर VIT इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा पास कर ली है, वे वेल्लोर, चेन्नई, आंध्र प्रदेश और भोपाल में वीआईटी परिसरों में बी.टेक कार्यक्रमों में प्रवेश पाने के पात्र होंगे। सीट सुरक्षित करने के लिए, उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। रिमोट प्रॉक्टर्ड में 28, 29 और 31 मई को आयोजित वीआईटीईईई का परिणाम vit.ac.in पर उपलब्ध है। VITEEE 2021 Result की जांच करने के लिए आधिकारिक साइट पर अपना आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज करना होगा। परिणाम देखने के लिए patrika.com पर दिए डाइरेक्ट लिंक पर भी जा सकते हैं।

Click Here For VITEEE Results 2021

वेबसाइट पर आधिकारिक बयान में उल्लेख किया गया है कि वीआईटी के वेल्लोर, चेन्नई, एपी और भोपाल परिसरों में बीटेक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए यह सामान्य परामर्श है। योग्य उम्मीदवार अपनी रैंकिंग के आधार पर काउंसलिंग के दौरान एक विशिष्ट परिसर और कार्यक्रम का चयन कर सकते हैं। संस्थान ने उन उम्मीदवारों के लिए 10 जून को VITEEE 2021 की पुन: परीक्षा आयोजित की, जो तकनीकी कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे।

VITEEE Results 2021 And Counselling Process



How To Check VITEEE Results 2021

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट vit.ac.in पर जाएं

चरण 2: होमपेज पर परिणाम लिंक पर क्लिक करें

चरण 3: एक नया पेज खुलेगा, क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग-इन करें

चरण 4: रैंक दिखाई देगी

चरण 5: पसंदीदा परिसरों, कार्यक्रम, विशेषज्ञता, यदि कोई हो, उसका चयन करें

चरण 6: रैंक और पसंदीदा विकल्प के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी।

