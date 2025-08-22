WBJEE 2025 Result Declared: पश्चिम बंगाल जेईई परीक्षा का रिजल्ट जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम



WBJEE का आयोजन हर वर्ष राज्य के स्नातक स्तर के इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर कोर्सों में दाखिले के लिए किया जाता है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द घोषित किया जाएगा। हालांकि रिजल्ट की घोषणा अगस्त की शुरुआत में होनी थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण से जुड़े कानूनी मामले के कारण इसमें देरी हुई। यह परीक्षा 27 अप्रैल को राज्यभर के निर्धारित केंद्रों पर आयोजित हुई थी।