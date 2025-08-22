WBJEE 2025 Result Declared: पश्चिम बंगाल जेईई परीक्षा का रिजल्ट जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

WBJEE 2025 Result Declared: WBJEE 2025 Result को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा (WBJEE) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा मैं बैठे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की जरुरत होगी। इसके साथ ही फाइनल आंसर-की भी जारी कर दी गई है।
WBJEE का आयोजन हर वर्ष राज्य के स्नातक स्तर के इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर कोर्सों में दाखिले के लिए किया जाता है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द घोषित किया जाएगा। हालांकि रिजल्ट की घोषणा अगस्त की शुरुआत में होनी थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण से जुड़े कानूनी मामले के कारण इसमें देरी हुई। यह परीक्षा 27 अप्रैल को राज्यभर के निर्धारित केंद्रों पर आयोजित हुई थी।
WBJEE 2025 Result देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाना होगा।
वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद WBJEE 2025 Result लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य डिटेल्स भरकर सबमिट करें।
स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा, इसे चेक कर प्रिंट ले लें।