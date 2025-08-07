WBJEE 2025 का रिजल्ट फिर से हुआ पोस्टपोन, जानें अब कब जारी होगा रिजल्ट

WBJEE 2025 रिजल्ट को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) आज, 7 अगस्त 2025 को WBJEE 2025 रिजल्ट जारी नहीं करेगा। आज WBJEE 2025 रिजल्ट जारी किया जाना था। लेकिन इसे फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। यह निर्णय कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही अवमानना कार्यवाही के चलते लिया गया है, जिसमें राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की सुनवाई आज ही होनी है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को भी अदालत में तलब किया गया है ताकि राज्य की स्थिति स्पष्ट की जा सके। रिजल्ट जारी होने की अगली तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया जब उन्हें WBJEEB और JEMAS-PG (पोस्टग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा) की मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से ईमेल के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुईं। अभ्यर्थियों ने ओबीसी आरक्षण सूची में हुए बदलाव और इसके प्रभावों को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। इसलिए फिर से रिजल्ट जारी करने को पोस्टपोन कर दिया गया है।
बता दें कि WBJEE 2025 परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित की गई थी और इसका परिणाम पहले 5 जून को जारी होना था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा ओबीसी सूची में 77 नई जातियों को शामिल करने के फैसले को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि इन 77 जातियों को बिना उचित कारण बताए सूची में जोड़ा गया, जो कि असंवैधानिक है। इसी कारण अदालत ने WBJEEB को निर्देश दिया कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक परिणाम घोषित न किए जाएं।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाना होगा।
वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए "Important Link" सेक्शन में जाना होगा।
उसके बाद "Download Rank Card" के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
अपनी जरुरी डिटेल्स भरकर लॉग इन कर लें।
इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट/स्कोरकार्ड खुलकर आ जाएगा।
अपने स्कोर को ध्यान से चेक कर लें।
डाउनलोड या सेव के ऑप्शन से रिजल्ट सेव कर लें।