WBBSE West Bengal Class 10, 12 board exam 2021: पश्चिम बंगाल बोर्ड की 10वीं, 12वीं परीक्षाएं रद्द, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान

WBBSE West Bengal Class 10, 12 board exam 2021: कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जहां एक ओर कई राज्यों ने केन्द्र सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कक्षा 10, 12 की परीक्षाएं को रद्द करने का फैसला लिया था वही अब पश्चिम बंगाल बोर्ड ने भी कक्षा 10, 12 की परीक्षाएं को रद्द कर दिया हैं। इसकी घोषणा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (WBBSE) ने सोमवार को बताया कि राज्य में कोरोना को देखते हुए माध्यमिक (Class 10) और उच्च माध्यमिक (Class 12) की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं।

Thank you very much for sending us your valuable opinions and suggestions. GoWB thus arrives at the decision of cancelling Madhyamik/Uchhamadhyamik examinations for 2021.



We will work out the best possible way to secure the future of our children.