EXPLAINER : क्या होती है Skill University? जानिए कैसे पा सकते हैं एडमिशन और उसके बाद नौकरी

Skill Development Courses : साल 2015 में हुई थी शुरुआत

Skill University की स्थापना बहुत पहले नहीं बल्कि साल 2015 में इसका विचार सरकार द्वारा रखा गया था। सरकार ने यह बात रखी थी कि कौशल विश्वविद्यालय में B.voc (Bachelor Of Vocation), B.skills (Bachelor Of Skills), M.voc (Master Of Vocation) जैसे कोर्स करवाए जायेंगे। जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को किसी एक क्षेत्र में स्किल से लैश करना है।