देश के दो संस्थानों, IIT और IIIT में क्या अंतर है, जानें इन टॉप कॉलेजों में कैसे मिलता है दाखिला

भारत•Mar 09, 2025 / 04:28 pm• Anurag Animesh

IIT Vs IIIT: देश में हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं। सभी छात्रों की इच्छा होती है कि उनका एडमिशन देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए। लेकिन सभी छात्रों को टॉप कॉलेज नहीं मिलता है। IIT, NIT,IIIT जैसे संस्थानों का नाम देश की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की लिस्ट में आता है। लेकिन छात्रों और अभिभावकों के लिए IIT (Indian Institute of Technology) और IIIT Indian Institute of Information Technology) के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। कई लोग इन दोनों संस्थानों को समान समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये कई मायनों में अलग हैं।