कब जारी होगा RSMSSB Jail Prahari Result? सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे परिणाम

Jail Prahari Result: इस परीक्षा के लिए 8.20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा का आयोजन 12 अप्रैल 2025 को राज्य के 38 जिलों में हुआ, जिसमें 6.10 लाख...

जयपुर

Anurag Animesh

Aug 29, 2025

RSMSSB Jail Prahari Result
RSMSSB Jail Prahari Result(Image-Freepik)

RSMSSB Jail Prahari Exam में भाग ले चुके छात्र बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस परीक्षा का रिजल्ट भी जल्द जारी किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) बहुत जल्द जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने वाला है। अभ्यर्थी रिजल्ट घोषित होने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिजल्ट देख सकेंगे। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का परिणाम 29 अगस्त 2025 के आसपास (7 दिन आगे-पीछे) जारी किए जाने की संभावना है। इस भर्ती के माध्यम से राज्य में कुल 968 पदों पर नियुक्तियां होंगी। शुरू में 803 पद निकाले गए थे, लेकिन बाद में 165 पद और बढ़ाए गए।

RSMSSB Jail Prahari Result: इतने उम्मीदवार हुए शामिल


इस परीक्षा के लिए 8.20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा का आयोजन 12 अप्रैल 2025 को राज्य के 38 जिलों में हुआ, जिसमें 6.10 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। उपस्थिति का प्रतिशत लगभग 74.33% रहा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परिणाम तैयार करते समय नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यह भर्ती नॉन-CET श्रेणी की है और इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास तय की गई थी।

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 शेड्यूल

राजस्थान में बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। इस भर्ती में कुल 53,749 पदों पर नियुक्तियां होंगी। इनमें से 48,199 पद नॉन-TSP क्षेत्र के लिए और 5,550 पद TSP क्षेत्र के लिए निर्धारित है। इस परीक्षा के लिए 24.76 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। बोर्ड ने परीक्षा का डिटेल शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को दो-दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। बोर्ड जल्द ही प्रोविजनल ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख घोषित करेगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को मूल पहचान पत्र और उसका ओरिजिनल फोटो साथ रखना अनिवार्य है। यदि पहचान पत्र की फोटो 3 साल से पुरानी है, तो उसे पहले ही अपडेट करा लेना होगा।

