कब जारी होगा RSMSSB Jail Prahari Result? सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे परिणाम

राजस्थान में बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। इस भर्ती में कुल 53,749 पदों पर नियुक्तियां होंगी। इनमें से 48,199 पद नॉन-TSP क्षेत्र के लिए और 5,550 पद TSP क्षेत्र के लिए निर्धारित है। इस परीक्षा के लिए 24.76 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। बोर्ड ने परीक्षा का डिटेल शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को दो-दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। बोर्ड जल्द ही प्रोविजनल ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख घोषित करेगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को मूल पहचान पत्र और उसका ओरिजिनल फोटो साथ रखना अनिवार्य है। यदि पहचान पत्र की फोटो 3 साल से पुरानी है, तो उसे पहले ही अपडेट करा लेना होगा।