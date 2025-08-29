September 2025 Holidays: छुट्टियों और त्योहारों से भरा होगा सितंबर! देखें स्कूल‑कॉलेज की छुट्टी का पूरा कैलेंडर, जानें कब रहेंगे बंद

3 सितंबर को कर्म पूजा - झारखंड

4 सितंबर को ओणम - केरल

5 सितंबर को ईद-ए-मिलाद - गुजरात, मिजोरम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मणिपुर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू, उत्तर प्रदेश, केरल, नई दिल्ली, झारखंड, श्रीनगर और तिरुवोनम

6 सितंबर को ईद-ए-मिलाद - सिक्किम, छत्तीसगढ़

12 सितंबर को ईद-ए-मिलाद-उल-नबी - जम्मू और श्रीनगर

22 सितंबर को नवरात्र प्रारंभ - राजस्थान

23 सितंबर को महाराज हरि सिंह जयंती - जम्मू और श्रीनगर

29 सितंबर को दुर्गा पूजा - असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल

30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी - त्रिपुरा, मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, असम