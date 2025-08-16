UP Home Guard Bharti 2025 कब तक आएगी, भर्ती के लिए कितनी हाइट चाहिए?

UP Homeguard Bharti 2025: उत्तर प्रदेश में जल्द UP Homeguard Bharti 2025 की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राज्य सरकार जल्द ही प्रदेशभर में होमगार्ड के करीब 44,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस भर्ती को लेकर सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। लाखों युवा बेसब्री से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं।
यूपी होमगार्ड लेकिन पिछली भर्तियों के आधार पर बात की जाए तो उम्मीदवारों के पास कम से कम 10वीं कक्षा पास होने का सर्टिफिकेट होना जरुरी होगा। वहीं उम्मीदवारों की उम्र न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 45 वर्ष निर्धारित की जा सकती है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के तहत आयु में छूट मिल सकती है।
यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। लेकिन पिछली भर्तियों और शारीरिक पात्रता मापदंड के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 167.7 सेमी और एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए 160 सेमी होनी चाहिए। वहीं महिलाओं की बात करें तो 152 सेमी हाइट होनी चाहिए। हालांकि सटीक मापदंड नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता चल सकता है।
पासपोर्ट साइज फोटो (साफ और स्पष्ट)
हस्ताक्षर (स्कैन की गई कॉपी)
आधार कार्ड या कोई वैध आईडी प्रमाण
10वीं/12वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
निवास प्रमाण पत्र (केवल उत्तर प्रदेश निवासी)
श्रेणी प्रमाणपत्र (ओबीसी/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस, यदि आरक्षण का दावा कर रहे हैं)
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट
एनसीसी प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध हो – बोनस अंकों के लिए)