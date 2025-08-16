Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

UP Home Guard Bharti 2025 कब तक आएगी, भर्ती के लिए कितनी हाइट चाहिए?

UP Home Guard Bharti: यूपी होमगार्ड लेकिन पिछली भर्तियों के आधार पर बात की जाए तो उम्मीदवारों के पास कम से कम 10वीं कक्षा पास होने का सर्टिफिकेट होना जरुरी होगा। वहीं उम्मीदवारों की उम्र न्यूनतम...

लखनऊ

Anurag Animesh

Aug 16, 2025

UP Homeguard Bharti 2025
UP Homeguard Bharti 2025(AI Image-Gemini)

UP Homeguard Bharti 2025: उत्तर प्रदेश में जल्द UP Homeguard Bharti 2025 की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राज्य सरकार जल्द ही प्रदेशभर में होमगार्ड के करीब 44,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस भर्ती को लेकर सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। लाखों युवा बेसब्री से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं।

UP Home Guard Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


यूपी होमगार्ड लेकिन पिछली भर्तियों के आधार पर बात की जाए तो उम्मीदवारों के पास कम से कम 10वीं कक्षा पास होने का सर्टिफिकेट होना जरुरी होगा। वहीं उम्मीदवारों की उम्र न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 45 वर्ष निर्धारित की जा सकती है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के तहत आयु में छूट मिल सकती है।

UP Home Guard Height 2025: इतनी हाइट होनी चाहिए


यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। लेकिन पिछली भर्तियों और शारीरिक पात्रता मापदंड के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 167.7 सेमी और एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए 160 सेमी होनी चाहिए। वहीं महिलाओं की बात करें तो 152 सेमी हाइट होनी चाहिए। हालांकि सटीक मापदंड नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता चल सकता है।

UP Home Guard Vacancy Documents Required: जरुरी डाक्यूमेंट्स

पासपोर्ट साइज फोटो (साफ और स्पष्ट)
हस्ताक्षर (स्कैन की गई कॉपी)
आधार कार्ड या कोई वैध आईडी प्रमाण
10वीं/12वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
निवास प्रमाण पत्र (केवल उत्तर प्रदेश निवासी)
श्रेणी प्रमाणपत्र (ओबीसी/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस, यदि आरक्षण का दावा कर रहे हैं)
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट
एनसीसी प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध हो – बोनस अंकों के लिए)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

16 Aug 2025 01:25 pm

Hindi News / Education News / UP Home Guard Bharti 2025 कब तक आएगी, भर्ती के लिए कितनी हाइट चाहिए?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.