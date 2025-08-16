UP Home Guard Bharti 2025 कब तक आएगी, भर्ती के लिए कितनी हाइट चाहिए?

UP Homeguard Bharti 2025: उत्तर प्रदेश में जल्द UP Homeguard Bharti 2025 की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राज्य सरकार जल्द ही प्रदेशभर में होमगार्ड के करीब 44,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस भर्ती को लेकर सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। लाखों युवा बेसब्री से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं।