अपने अंतिम समय में Bhagat Singh कौन सी किताब पढ़ रहे थे? वो 3 किताबें जो उनकी सबसे प्रिय रही

वैसे तो भगत सिंह का शौक ही पढ़ना था। लेकिन उसमें भी वे लेनिन , जो एक रूसी क्रांतिकारी थे, उनको बहुत पसंद करते थे। अपने अंतिम समय में भी वे लेनिन की ही किताब "State and Revolution" पढ़ रहे थे। Left-Wing" Communism: An Infantile Disorder, भी उनकी पसंदीदा किताबों में से एक थी। इसके अलावा Land Revolution in Russia, Materialism( karl liebknecht) भी उन्होंने पढ़ा था। भगत सिंह ने "why i am an atheist" नामक किताब भी लिखी थी।