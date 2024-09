B.Tech And B.E में क्या है मूल अंतर? किस कोर्स को करने से मिलता है बेहतर Placement, जानें पूरी डिटेल्स

B.Tech And B.E B.Tech And B.E लगभग एक समान का कोर्स है। दोनों कोर्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। लेकिन दोनों में कुछ मूल अंतर भी हैं। जैसे इन दोनों कोर्स के पाठ्यक्रम में बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ अंतर होते हैं। BTech और BE में अंतर मुख्यतः उनके पाठ्यक्रम और पढ़ाई के तरीके में है। B.E. इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देती है। B.E. ज्यादा नॉलेज बेस्ड है। जबकि B.Tech में ज्यादा प्रैक्टिकल पर जोर दिया जाता है। B.Tech ज्यादा Skill Oriented Course है। इस कोर्स में छात्र को ज्यादा विशेषज्ञता ध्यान केंद्रित करवाया जाता है।

B.Tech कोर्स में अक्सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है। इस कोर्स को अधिक इंडस्ट्री ओरिएंटेड रखा जाता है। वहीं कोर्स थोड़ा प्रासंगिक हैं। इस कोर्स में ज्यादा ध्यान पारंपरिक इंजीनियरिंग सिद्धांतों और थ्योरी पर दिया जाता है। इसके अलावा दोनों कोर्स का पाठ्यक्रम बहुत समान होता है। दोनों ही कोर्स 4 साल का होता है। जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं।