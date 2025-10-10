Prashant Kishore ने जिस मैथ के महागुरु KC Sinha को दिया टिकट वो कौन हैं, अब बिहार की राजनीति में करेंगे गुणा-भाग

KC Sinha Jan Suraj: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान हो गया है। चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद सभोई दाल अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में प्रशांत किशोर (PK) की पार्टी जनसुराज ने 51 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में एक ऐसा नाम शामिल है, जिसे सिर्फ बिहार के लोग नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोग भी जानते हैं। खासकर कोई ऐसा छात्र नहीं होगा। जिसने उनकी लिखी किताब ना पढ़ी हो। पार्टी ने केसी सिन्हा (KC Sinha) को पटना की कुम्हरार विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। KC Sinha गणित विषय के मास्टर हैं।