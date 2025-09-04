देश के ताकतवर नेताओं में शुमार Putin और Trump में कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा, किसके पास है कौन सी डिग्री?

दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देशों की लिस्ट में Russia और अमेरिका टॉप के स्थान पर काबिज हैं। वहीं जो भी इन देशों का राष्ट्राध्यक्ष बनता है, वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में टॉप पर रहता है। दुनिया की राजनीति में व्लादिमीर पुतिन(Vladimir Putin) और डोनाल्ड ट्रम्प(Donald Trump) ऐसे दो नाम हैं, जिनका असर वैश्विक स्तर पर गहराई से देखा जाता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प दोनों ही अपनी-अपनी शैली और कड़े निर्णयों के लिए पहचाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवार दो इंसान कितने पढ़ें-लिखे हैं या इन दोनों में कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है?