Bihar: क्या आपको पता है इस सवाल का जवाब, कौन थे बिहार के पहले शिक्षा मंत्री?



आचार्य बदरीनाथ वर्मा का जन्म बिहार के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें पढ़ाई के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का भी अध्ययन किया। यही बाद में उनके शैक्षिक दृष्टिकोण की प्रमुख पहचान बना। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति में चरित्र, नैतिकता और सामाजिक चेतना का विकास करना होना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब बिहार में नई सरकार का गठन हुआ, तब शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी आचार्य बदरीनाथ वर्मा को सौंपी गई। बतौर बिहार के पहले शिक्षा मंत्री, उन्होंने राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के ढांचे में सुधार की दिशा में काम किया। ग्रामीण इलाकों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाने, शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता लाने और शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।