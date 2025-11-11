11 नवंबर को ही क्यों और किसकी याद में मनाया जाता है National Education Day?

National Education Day In India: हर साल 11 नवंबर को भारत में National Education Day(राष्ट्रीय शिक्षा दिवस) के रूप में मनाया जाता है। यह दिन देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद(Maulana Abul Kalam Azad) (1888–1958) की जयंती के अवसर पर उनके योगदान को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की मजबूत नींव रखी थी। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री (1947-1958) के रूप में मौलाना आजाद ने यह सुनिश्चित किया कि देश में शिक्षा सभी तक पहुंचे। उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति की कल्पना की जो वैज्ञानिक सोच, सांस्कृतिक समृद्धि और समान अवसरों पर आधारित हो।