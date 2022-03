यूपी की नए विधायकों में 205 पर आपराधिक मामले, 6 पर महिला अत्याचार का आरोप, सबसे ज्यादा दागी भाजपा के विधायक

जो जीते हैं, उनमें कई ऐसे हैं जिनपर हत्या के प्रयास के आरोप लगे हैं। 6 विधायकों पर महिला अच्याचार और दुष्कर्म का आरोप भी है। पिछले चुनाव के मुकाबले आपराधिक छवि वाले विधायकों की संख्या इस विधानसभा में बढ़ी है।

उत्तर प्रदेश में गठित होने जा रही 18वीं विधानसभा में इस बार आधे से अधिक दागी विधायक शामिल हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 403 में से 205 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जो जीते हैं, उनमें कई ऐसे हैं जिनपर हत्या के प्रयास के आरोप लगे हैं। 6 विधायकों पर महिला अत्याचार और दुष्कर्म का आरोप भी है। पिछले चुनाव के मुकाबले आपराधिक छवि वाले विधायकों की संख्या इस विधानसभा में बढ़ी है। वर्ष 2017 में 402 में से 143 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इस बार 403 में से 255 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या बीजेपी के विधायकों की है।

ADR Report Criminal Case against 205 MLA out of 403 in New UP Assembly