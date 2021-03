Assam Assembly Elections 2021: दूसरे चरण के प्रचार में जुटी बीजेपी, आज अमित शाह और नितिन गडकरी की रैलियां

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) के पहले चरण का मतदान शनिवार यानी 27 मार्च को होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही गठबंधनों ने इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार 25 मार्च को इस चरण के मतदान का प्रचार जरूर खत्म हो गया, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी अपने कदमों को रोका नहीं है, बल्कि दूसरे चरण की तैयारियों में जुट गए हैं।

इसी कड़ी में बीजेपी के शीर्ष नेता 26 मार्च शुक्रवार को असम में तूफानी प्रचार करते नजर आएंगे। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने भाषणों के जरिए पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट बंटोरने की कोशिश करेंगे।

Hon’ble HM Shri @AmitShah Ji is scheduled to address 4 rallies in Assam tomorrow. Watch it live on @BJP4India handles. pic.twitter.com/5nlYv97wC1