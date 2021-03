Assam Assembly Elections 2021: पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म, 27 को वोटिंग

नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच आज यानी गुरुवार को असम में प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। असम में 27 मार्च को विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान होना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि मतदान भारी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाएगा।

Campaigning for first phase of Assam Assembly elections ends, polling on March 27



