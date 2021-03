COVID-19: महाराष्ट्र में फिर मिले कोरोना के 28 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 132 की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बीच कोविड-19 मरीजों क संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के भीतर 28,699 नए केस दर्ज किए गए हैं। जबकि 132 लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हो गई है।

Coronavirus: देश में एक अप्रैल से 45 साल से ऊपर आयु के सभी लोगों को लगेगा टीका

Maharashtra reports 28,699 new #COVID19 cases, 13,165 recoveries, and 132 deaths in the last 24 hours



Total cases 25,33,026

Total recoveries 22,47,495

Death toll 53,589

Active cases 2,30,641 pic.twitter.com/jjVLgoVFfW