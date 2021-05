Assembly Election Results 2021: कपिल सिब्ब्ल बोले-कोई भी जीते, कुछ मायने नहीं रखता

Assembly Election Results 2021: देश के 5 राज्यों में आज विधानसभा चुनावों के नतीजें आ रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनावों के लिए आज मतगणना हो रही है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और शुरुआती रुझान ओ भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में आज सबकी नजरें इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों पर है। इन चुनावों में देश के कई कद्दावर नेताओं की साख दांव पर लगी है। वहीं मतगणना शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता कपिल सिब्ब्ल ने एक ट्वीट किया। यह ट्वीट विधानसभा चुनावों में हार—जीत और देश के हालात को लेकर किया गया। बता दें कि आज असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के लिए वोटो की गिनती हो रही है।



'जीत नहीं लोगों की जान बचाना मायने रखता है'

मतगणना शुरू होने से पहले कपिल सिब्ब्ल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज चुनावी नतीजों वाला दिन है। कोई भी जीते लेकिन ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं जो इतने नुकसान के बाद मिले। साथ ही उन्होंने लिखा कि आज जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, वह है लोगों की जान बचाना। बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मरीज ऑक्सीजन और अस्पतालों में ICU बेड के लिए भटक रहे हैं।

On today’s election results :



Whoever wins such victories are pyrrhic



Today what matters is :



Saving lives