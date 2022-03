16 मार्च को पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान, दिल्ली में केजरीवाल और सिसोदिया से मुलाकात के बाद हुआ फैसला

पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ देश की राजनीतिक को एक नई दिशा दे दी है। वहीं इस जीत के बाद अब भगवंत मान पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली में पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मुलाकात की।

पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान किस दिन सीएम पद की शपथ लेंगे इसका ऐलान हो गया है। भगवंत मान 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। खास बात यह है कि मान ये शपथ राजभवन में नहीं बल्कि भगत सिंह के गांव में लेंगे। बता दें कि गुरुवार को पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की आंधी में सभी दल धराशायी हो गए। वहीं दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भगवंत मान दिल्ली दरबार पहुंचे। यहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मुलाकात की।





