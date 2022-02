पंजाब की सियासी जंग आसमान पर: पीएम मोदी के आने से सीएम चन्नी के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली उड़ान की इजाजत

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच जंग जारी है। ये सियासी जंग अब आसमान पर दिखाई दे रही है। दरअसल पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की उड़ान को इजाजत नहीं मिली है। इसकी वजह है पीएम नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा।

पंजाब विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच जंग भी तेज होती जा रही है। अब ये जंग जमीन के साथ-साथ आसमान में भी दिखाई दे रही है। दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं मिली। मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम चन्नी को चंडीगढ़ के राजेंद्र पार्क से होशियारपुर जाने की परमिशन नहीं दी गई है. इसके चलते चन्नी होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंच पाए। चन्नी के हेलीकॉप्टर को इजाजत ना देने की वजह पीएम नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा बताया जा रहा है।

CM Channi helicopter not allowed to take off due to PM's movement