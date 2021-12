UP Assembly Election 2022: जानें कब होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 7-8 चरणों में होंगे मतदान

भारतीय निर्वाचन आयोग ने यूपी चुनाव 2022 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। तारीखों का ऐलान भी अभी तक नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि पांच जनवरी के बाद इलेक्शन कमीशन कभी भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है।

लखनऊ. भारतीय निर्वाचन आयोग ने यूपी चुनाव 2022 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। तारीखों का ऐलान भी अभी तक नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि पांच जनवरी के बाद इलेक्शन कमीशन कभी भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। दरअसल, अगले हफ्ते से इलेक्शन ऑफिसर्स का इन पांचों राज्यों में दौरा शुरू हो जाएगा। चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले निर्वाचन आयोग राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी जरूरी तैयारियों की समीक्षा करेगा। मार्च-अप्रैल में सीबीएसई सहित इन सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इसको ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग मार्च के पहले हफ्ते तक इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त कराने की तैयारी में है।

Election Commission May Announce Dates in Second Week of January 2022