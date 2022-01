UP Assembly Elections: पूर्व बीजेपी सांसद ने भरी सभा में किया ऐलान, एके शर्मा हो सकते हैं भविष्य के मुख्यमंत्री

मऊ से पूर्व बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर ने उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया री है। उन्होंने भरी सभा में कहा कि यूपी प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी एके शर्मा भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं।

लखनऊ. मऊ से पूर्व बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर ने उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया री है। उन्होंने भरी सभा में कहा कि यूपी प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी एके शर्मा भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे जीवन में इनके लिए काम करेंगे। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं, उनके बयान के बाद प्रदेश में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।

Former BJP MP Said AK Sharma Might be next CM of UP