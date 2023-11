पास में नहीं है वोटर आईडी, परेशान मत हों...जानें कैसे डाल सकते हैं वोट

Published: Nov 16, 2023

How you can cast your vote without voter id: निर्वाचन आयोग ने लोगों को मतदान के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं।