UP Assembly Elections 2022: करोड़ों की संपत्ति के मालिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आय में 4 गुना इजाफा, रिवॉल्वर-राइफल रखते हैं साथ

केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चार गाड़ियां हैं, जिनमें दो आयशर टैंकर है। डिप्टी सीएम के पास सोने की तीन अंगूठी और दो सोने की चेन भी है। इनकी कुल कीमत 2.92 लाख रुपये है। केशव प्रसाद मौर्य कुल 8.06 करोड़ की चल और अचल संपत्ति के स्वामी हैं।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल किया है। इसी सीट से मौर्य 2012 में विधायक रह चुके हैं। नामांकन के साथ ही हलफनामे में संपत्ति का ब्योरा भी दिया है। हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार, केशव प्रसाद मौर्य की संपत्ति पिछले कुछ सालों में कम हो गई है। जबकि पिछले एक साल के दौरान उनकी सालाना आय बढ़ी है। उनके नाम पर चार गाड़ियां हैं, जिनमें दो आयशर टैंकर है। डिप्टी सीएम के पास सोने की तीन अंगूठी और दो सोने की चेन भी है। इनकी कुल कीमत 2.92 लाख रुपये है। केशव प्रसाद मौर्य कुल 8.06 करोड़ की चल और अचल संपत्ति के स्वामी हैं।

Know How Much Property Deputy CM Keshav Prasad Maurya Has