Punjab Assembly Elections 2022: पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की तारीख का ऐलान, जानें कब और कितने चरण में होंगे चुनाव

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) ने पाँच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख (Assembly Election Dates 2022) का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कोरोना के कारण कई सख्त गाइडलाइन भी जारी की है। 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली या रोड शो पर रोक लगा दी गई है। पूरे शेड्यूल को समझने के लिए रिपोर्ट देखें:

Updated: January 08, 2022 05:24:28 pm

आज भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) ने पाँच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख (Assembly Election Dates 2022) का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा (Chief Election Commissioner Sushil Chandra) ने उत्‍तर प्रदेश, उत्‍तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा की। इस दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि पांचों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव 7 चरण में ही खत्म हो जाएंगे। पंजाब के विधानसभा चुनाव दूसरे फेज में आयोजित होगी जों केवल एक चरण में ही खत्म हो जाएगी। वहीं, 10 मार्च को मतगणना की जाएगी।

Punjab Assembly Elections 2022

एक नजर पूरे शेड्यूल पर



उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण होगा जबकि उत्तरखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में चुनाव खत्म हो जाएंगे।



अधिसूचना जारी करने की तारीख (Issue of notification) : 21 जनवरी

नामांकन की अंतिम तिथि (Last date of nomination) : 28 जनवरी

नामांकन की जांच (Scrutiny of nominations) : 29 जनवरी

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि (Last date of withdrawal of candidature): 31 जनवरी

मतदान (Date of Poll): 14 फरवरी

मतगणना (Date of counting) : 10 मार्च



कितने हैं मतदाता



पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 14 फरवरी को किये जाएंगे। वहीं 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। एक नजर इस बार मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या पर:

कुल मतदाता : 20,029,646

पुरुष मतदाता: 42,24,288

महिला मतदाता: 39,19,334

थर्ड जेन्डर: 300

बता दें कि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली या रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, 15 जनवरी को भी कोरोना के हालात को देखते हुए ही रैली या रोड शो के लिए अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही सभी पार्टियों से आग्रह किया गया है कि वो कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का ख्याल रखें। इसके अलावा शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक किसी भी तरह की रैली या बैठक या कैम्पैन की इजाजत नहीं दी गई है। यदि कोई पार्टी नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

