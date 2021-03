Tamil Nadu Assembly Elections 2021: PM मोदी का कांग्रेस-डीएमके पर निशाना- महिलाओं का अपमान उनका कल्चर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल पश्चिम बंगाल में एक बुजुर्ग महिला शोवा मजूमदार ने अपनी जिंदगी गवां दी। हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने कैसे खौफनाक तरीके से वृद्धा पर निर्ममता से हमला किया। यही टीएमसी की Idology है। टीएमसी की Idology लंबे समय से चर्चा में है। क्या कांग्रेस ने इसको लेकर कोई सहानुभूति दिखाई? क्यां वाम दल और डीएमके ने इसकी निंदा की?

Y'day, an elderly lady Shova Majumdar lost her life in West Bengal. We saw with horror how goons belonging to TMC brutally attacked her just because her ideology was different. This has been in news for a long time. Did Congress show any empathy? Did DMK & Left condemn it:PM Modi https://t.co/K6rfV7j7eN pic.twitter.com/X1nV6Fvvcp