Uttarakhand Election 2022: पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं लड़ेंगे चुनाव! नड्डा को लिखी चिट्ठी

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव ना लड़ने की इच्छा जताई है। इसको लेकर उन्होंने बकायदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक खत भी लिखा है।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह विधानसभा चुनाव-2022 नहीं लड़ना चाहते हैं। हालांकि रावत ने ये जरूर कहा है कि वे पार्टी में रहेंगे और पार्टी के लिए काम भी करते रहेंगे। इसको लेकर उन्होंने बकायदा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी भी लिखी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि वह भाजपा और जनता के लिए कार्य करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें आगामी चुनाव नहीं लड़ाया जाए।

Trivendra Singh Rawat Do not Want to Contest Uttarakhand Assembly Election