UP Assembly Election 2022: कड़ी सुरक्षा के बीच 9 जिलों की 55 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ जवानों की होगी तैनाती

यूपी में सोमवार 14 फरवरी को दूसरे चरण के नौ जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2,01,42,441 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ, सिविल पुलिस और होमगार्ड तैनात किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार शनिवार शाम थम गया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करके वोट अपील की। अब यूपी में सोमवार 14 फरवरी को दूसरे चरण के नौ जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2,01,42,441 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ, सिविल पुलिस और होमगार्ड तैनात किए गए हैं।

UP Assembly Election 2022 Security Arrangement for Second Phase Voting