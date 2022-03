मतगणना का काउंटडाउन शुरू: केंद्रीय बल के पहरे में होगी मतगणना, मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध

एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि 10 मार्च को मतगणना के लिए 250 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा 61 कंपनी पीएसी, 625 राजपत्रित पुलिस अधिकारी, 1807 निरीक्षक, 9598 उपनिरीक्षक, 11627 मुख्य आरक्षी और 48649 आरक्षी मुस्तैद रहेंगे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम की काउंटिंग गुरुवार 10 मार्च सुबह आठ बजे से शुरू हो जाएगी। लेकिन मतगणना से पहले ईवीएम पर काफी सवाल उठ रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर पुलिस व प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर नियम बनाए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि 10 मार्च को मतगणना के लिए 250 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा 61 कंपनी पीएसी, 625 राजपत्रित पुलिस अधिकारी, 1807 निरीक्षक, 9598 उपनिरीक्षक, 11627 मुख्य आरक्षी और 48649 आरक्षी मुस्तैद रहेंगे।

