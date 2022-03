UP Assembly Election 2022: रिज़ल्ट घोषित करने को लेकर तगड़ी तैयारी, इन व्यक्तियों को नहीं नियुक्त किया जाएगा मतगणना अभिकर्ता

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद कल यानी 10 मार्च को परिणाम आएंगे। मतगणना से पहले ईवीएम पर काफी सवाल उठ रहे हैं। उधर, मतगणना के दिन कोई परेशानी न हो इसके लिए व्यवस्थाओं के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद इस बारे में कहा कि मतगणना परिसर के बाहर और अंदर मतगणना पंडाल में कुल 13 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम से हर एक राउंड में 14 ईवीएम को निकाला जाएगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। प्रत्याशियों, मतगणना अभिकर्ताओं को फल मंडी परिसर में सुबह छह बजे प्रवेश दिया जाएगा। जबकि स्ट्रांग रूम प्रत्याशियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सुबह सात बजे खोला जाएगा।

