एग्जिट पोल के बाद एमएलसी सुरेंद्र चौधरी का बयान, बोले...तो छोड़ दूंगा यूपी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। सोमवार देर शाम एग्जिट पोल में ज्यादातर में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनती दिख रही है। इस बीच एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने एक प्रण लिया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो वह प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। दरअसल, सुरेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि यूपी में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने काफी काम किए हैं। यूपी के सीएम योगी ने जनता के लिए काफी काम किए हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती है, तो वे यूपी छोड़कर चले जाएंगे।

MLC Surendra Chaudhry Said Will Leave UP If BJP Doesn't Come To Power